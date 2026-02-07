Da Milano: "Niente conferenze Conte? Evita confronto con la stampa, non gradisce le polemiche"

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di PassioneInter.

Dopo le fatiche di Coppa Italia, chi schiererà Chivu dal primo minuto? “L’Inter non ha faticato molto in Coppa Italia perché c’è stato un discreto turnover. Chivu, comunque, dovrà far fronte alle assenze di Barella e Calhanoglu. Le scelte dovrebbero ricadere su Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mhkytarian, Dimarco; Thuram, Lautaro.”

Cinque punti sul Milan secondo e nove sul Napoli terzo: l’Inter ha già ipotecato lo scudetto? “Facciamo gli scongiuri, assolutamente no. Adesso inizia un periodo importante per i nerazzurri: dopo il Sassuolo ci sarà la Juve e, dall’otto marzo, dal derby in poi, ci sarà un tour de force in cui bisognerà dimostrare di essere i più forti. Nel mezzo ci sarà anche la Champions League contro il Bodo. Parlare di scudetto è prematuro, ma se arrivassimo al derby con questa situazione di classifica potremmo iniziare a pensarci, soprattutto perché, ad oggi, solo il Milan è rimasto in scia. Ho visto bene Nkunku e Rabiot, con un Milan in crescita che, ad oggi, mi sembra l’unica squadra che possa impensierire l’Inter.”

Conte continua a non parlare in conferenza: era successo anche all’Inter? “Anche all’Inter ha avuto un periodo del genere, in cui parlava solo prima di big match, ma nel secondo anno, mentre il primo filò tutto liscio. Conte, oggi, evita di parlare in maniera strategica: i risultati gli danno torto, così come i troppi infortuni muscolari che devono essere ascritti alla sua responsabilità. Lui non gradisce le polemiche, quindi evita di confrontarsi con la stampa. Aggiungo che, oggi, ad esempio, qualcuno avrebbe potuto chiedergli se non avesse bocciato troppo velocemente Lucca, visto il suo primo gol di ieri in Premier League. A Conte non piace dare spiegazioni, nemmeno di fronte alle evidenze.”