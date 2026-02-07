De Magistris: "E' sempre più facile bloccare le trasferte a tutti! Su Vergara..."

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, su Vergara e sul divietro di trasferte per i tifosi azzurri:

Vergara?

"È molto genuino, fresco. È stata una grande scoperta. Quando farà degli errori, sono sicuro che i tifosi non saranno duri con lui. Dopo le notizie degli infortuni, con lui è arrivata una bella notizia. Ha talento, ma anche testa ed energia e questo è fondamentale per coltivarlo. E vale per tutte le discipline.

Divieto trasferte tifosi?

"Io credo che avendo fatto anche il sindaco e il magistrato, che oggi gli strumenti normativi e tecnici mettono in condizione lo Stato di individuare i soggetti responsabili e colpirli con maggiore durezza. Invece si sceglie la strada più facile, quella di colpire tutti. Ma purtroppo scelgono sempre la via più semplice, quella di vietare a tutti le trasferte a tutti i tifosi, anche chi non è responsabile”.