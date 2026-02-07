Tuttonapoli
Quando torna Anguissa? La situazione e il ritorno in campo
Non è ancora arrivato il momento per rivedere Zambo Anguissa in campo con la maglia del Napoli: il calciatore camerunense, che aveva messo nel mirino la sfida di domani contro il Genoa, resterà fuori per almeno un'altra decina di giorni, saltando sicuramente le gare con il Como e con la Roma in modo da evitare di forzare il recupero.
Anguissa è fuori dalla prima metà di novembre, l'ultima gara giocata è contro il Bologna e ha anche saltato la Coppa d'Africa. Il problema muscolare alla coscia è superato, ma per il centrocampista azzurro grava un problema alla schiena presentatosi dopo il recupero muscolare. Difficile dunque vederlo in campo con l'Atalanta anche se le sue condizioni poi verranno rivalutate nei prossimi giorni.
