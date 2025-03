Pistocchi: "Non c'erano i due rigori. La teoria della Marotta League non sta in piedi, vi spiego"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi. Di seguito le sue parole: "La gente ha poca memoria e poca competenza. Fa valutazione molto personali su tutte le cose che succedono. Nessuno dei due episodi che hanno fatto discutere nel post-partita di Napoli-Inter erano da tali da assegnare un calcio di rigore.

McTominay ha rischiato ma l'entità del contatto non era tale da assegnare un calcio di rigore. Doveri ha valutato il movimento di Dumfries che indietreggia per cercare di colpire la palla e quello di McTominay che avanza per colpire la palla. McTominay è arrivato un po’ in ritardo ma l'intenzione dei due giocatori era di colpire la palla. È altrettanto vero che quando un giocatore indietreggia verso di te e hai già saltato verso la palla, è difficile fermarti. L’episodio era da calcio da rigore. Se alla mia squadra del cuore avessero dato un rigore così, mi vergognerei un po’.

Se il braccio è sul profilo della figura così come nel caso del braccio di Dumfries, è come se fosse un tiro deviato da un giocatore che ha il braccio davanti alla faccia. Se la gente guardasse i particolari si renderebbe conto. L’azione si è svolta così: il cross è partito dai piedi di Politano, è stato respinto in area, la palla è finita sui piedi di Spinazzola che ha calciato forte verso la porta, McTominay si è girato di scatto e si è portato la mano dietro e Dumfries ha fatto la stesso. Non può mai essere calcio di rigore. Doveri ha sbagliato in Napoli-Udinese? Lobotka aveva il braccio fuori dalla figura, ho anche le foto. La differenza è quella, Lobotka ha il braccio di fianco alla figura mentre Dumfries ha il braccio davanti alla figura.

Mano di Mkhitaryan? Non c’è nessuna immagine frontale che possa testimoniare che abbia preso la palla con il braccio. Un fermo immagine non è sufficiente per dare un giudizio definitivo, bisogna avere delle immagini chiare ed evidenti che possano testimoniare il chiaro ed evidente errore. Il Napoli ha fatto una partita eccellente ed è riuscito a mettere in difficoltà l’avversario al punto tale che l'Inter non sapeva come difendersi. La partita ci ha mostrato la bontà delle scelte della società in cui i due giocatori che sono arrivati dal mercato di gennaio quando sono entrati in campo hanno cambiato la partita. Billing e Okafor sono due giocatori che serviranno moltissimo ad Antonio Conte. Il Napoli considerando tutte le componenti è favorito, non ha gli impegni che ha l'Inter. Nonostante tutto, devo spiegare alla gente che Doveri non ha favorito l’Inter, è assurdo.

La settimana scorsa un nostro vecchio amico di Tuttosport e della Rai che tiene una rubrica importante, ha notato che l'Inter ha subito un sacco di errori arbitrali. La teoria della Marotta League non è in piedi. Gli unici errori che ha commesso Doveri sono stati la mancata ammonizione dopo dieci minuti a Rrahmani e la mancata ammonizione a Bisseck. I due errori sono quelli che ho citato, per il resto Doveri ha arbitrato bene. Il voto che gli do è sei. Questo è un pareggio che sa moltissimo di vittoria. Conte lo vedo ottimista e ha ragione. Se il Napoli va avanti così, possono vincere il campionato. Se consideriamo gli impegni delle coppe dei nerazzurri, Il Napoli è favorito per la vittoria dello scudetto".