Politano in conferenza: “Abbassarsi? Dipende anche dagli avversari. Ma è ancora nelle nostre mani”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 contro il Genoa. Ecco le sue parole:

Il destino è ancora nelle vostre mani, tu c'eri due anni fa con un vantaggio però quasi siderale, come si gestirà questo momento? Come lo gestirete?

"È tutto nelle nostre mani, sono due gare difficili ma dobbiamo vincerle entrambe. Da martedì dobbiamo immediatamente ricaricare le pile e puntare a vincere la gara di domenica"

Vi siete giocati il jolly di portare a casa 3 punti importanti. Qual è il più grande rammarico?

"Sapevamo che la vittoria di oggi ci avrebbe avvicinato al nostro obiettivo, ma è tutto nelle nostre mani. Dobbiamo pensare a domenica, oggi è stato un peccato, potevamo sicuramente portarla a casa, peccato per il gol nel finale. C'è da fare i complimenti al Genoa"

Dopo il gol ancora un'attitudine ad abbassarsi e a subire, è un atteggiamento vostro? L'atmosfera negli spogliatoi adesso?

"E normale che ci abbassiamo, dipende anche dagli avversari. L'ambiente? C'è rammarico, non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, ora testa a domenica"

Come avete vissuto i momenti pre-gara con l'Inter ancora in campo?

"Non ci siamo preoccupati del risultato dell'Inter, noi dovevamo assolutamente vincere questa partita. Dobbiamo crederci, e vincere queste due partite"