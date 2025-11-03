Politano su Spalletti-Juve: "Scelte personali, pensiamo a noi! Io comunque contento per lui"

Felice di ritrovare Spalletti in Serie A? E' una delle domande poste a Matteo Politano nell'intervista concessa a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Di seguito la risposta dell'esterno azzurro: "Sono scelte personali. Noi pensiamo al Napoli. Lui ha fatto la sua scelta e noi pensiamo a noi stessi, io sono comunque contento per lui".

Cosa cambia col 4-3-3?

"Poco personalmente, per quel che riguarda la squadra dipende dai giocatori con cui scendiamo in campo e dagli avversari, decide il mister come affrontare ogni singola gara".