Polverosi: "Per il momento Napoli a posto in attacco, per lo scudetto se la giocherà con l'Inter"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “In Ritiro con Te Ag4in” è intervenuto il giornalista del “Corriere dello Sport” Alberto Polverosi: "Il problema della Juventus è partito dall’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. Il fuoriclasse portoghese ha portata un sacco di guai ai dirigenti della Juventus per tre motivi: Il primo è che alla Juventus non è mai arrivato un giocatore che avesse vinto il pallone d’oro nella sua carriera; Dopo di che, Ronaldo ha disintegrato Dybala che in quel momento era il giocatore principale della Juventus; Infine, ha sfondato tutti i bilanci. Da quell’operazione la Juventus non si è più ripresa. I dirigenti bianconeri negli anni successivi hanno continuato a fare operazioni folli come quella di Dusan Vlahovic, acquistato per 70 milioni a metà stagione, e dopo un po’ di tempo i risultati sono franati, generando i problemi attuali.

Attaccante Napoli? Se dovesse arrivare un altro attaccante sarebbe tanto meglio, ma per il momento credo che con Lukaku e De Bruyne il Napoli sia a posto in attacco. Dopo di che, è chiaro che il Napoli non ha un attaccante come Lautaro Martinez, ma quello ce l’hanno solo l’Inter. Vlahovic è un problema per le finanze della Juventus. Il suo ingaggio da 12 milioni a stagione se lo possono permettere solo squadre come Real Madrid. Qualora dovesse andare al Milan con Allegri, i rossoneri non sarebbero comunque una squadra in corso per lo scudetto. Il Milan deve recuperare ancora 20 punti in classifica, se arriva Vlahovic sarebbe comunque un passo in avanti. Il Milan è comunque in corsa per arrivare in zona Champions.

Scudetto? Per me se la giocheranno ancora Napoli e Inter. L’Atalanta la vedo lontana dalla vetta, anche se vende bene e compra meglio sul mercato, ma per il scudetto non c’è. La Juventus ad oggi è più lontana dal quarto posto, contrariamente la Roma è più vicina dopo l’ottima campagna acquisti, così come anche la Fiorentina. Il Como ti riempie gli occhi per quello che sta facendo, per il Bologna è importante che non vada via il direttore sportivo e se sarà così gli emiliani faranno la stagione dell’anno scorso".