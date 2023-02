Prandelli: "La Juve può arrivare in Champions nonostante il -15 in classifica”

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato anche della possibilità che la Juventus possa qualificarsi per la Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato anche della possibilità che la Juventus possa qualificarsi per la Champions League nonostante il -15 in classifica: "È un punto sotto il settimo posto, ma è sempre la Juve: ha i mezzi per riuscirci. A volte la penalizzazione può dare una bella scossa. E una spinta in più può arrivare dall’Europa League e dalla Coppa Italia. Allegri dovrà coinvolgere l’intera rosa e così il gruppo si rafforzerà".