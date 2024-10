Pres. Empoli: "Arrivati risultati inattesi, ma anche quest’anno avremo delle difficoltà"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli prossimo avversario del Napoli, ha parlato a La Nazione. Ecco le principali dichiarazioni tra quelle da lui rilasciate, iniziando dalla possibilità che la vicina Fiorentina giochi alcune partite al Castellani: "Al momento non ci è arrivata nessuna richiesta ufficiale, ma noi siamo comunque spettatori e capisco che a livello organizzativo possa essere un peso".

Corsi si sofferma sui risultati che la sua squadra sta ottenendo: "Siamo contenti, sono arrivati anche dei risultati inattesi ma dobbiamo tenere sempre dritto il timone. Io non voglio certo essere negativo ma sono certo che anche quest’anno avremo delle difficoltà e che nella sofferenza sarà fondamentale avere equilibrio ed energia".

Corsi parla anche del 2-1 subito in casa della Lazio nello scorso weekend: "Siamo andati vicini a cogliere un altro risultato importante, c’è il rammarico per qualche episodio che non ci è stato favorevole come in altre occasioni, ma il calcio è questo ed è inutile stare ad appellarsi. Quest'anno il gruppo è più giovane e vicino all'idea di Empoli che ho io. Una delle cose più belle di questo inizio di stagione è stato giocare a Torino con tanti ragazzi del vivaio, cogliendo peraltro un risultato insperato".

Conclusione su eventuali prese dagli svincolati per sostituire il lungodegente Sazonov: "Tra gli svincolati non ci sembra che ci siano occasioni in grado di migliorarci, ma soprattutto per quello che ci stanno facendo vedere ragazzi come Marianucci e Tosto. Abbiamo fiducia in loro".