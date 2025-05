Inter, Lautaro e Thuram andranno gestiti: diverse rotazioni col Torino

L'Inter dopo aver superato il Barcellona ed essersi qualificata per la finale di Champions League non si è allenata nella giornata di oggi. Simone Inzaghi dopo i tempi supplementari contro i catalani ha concesso un giorno di riposo e domani si riprenderanno i lavori in vista della partita in trasferta contro il Torino.

L'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha fatto il punto della situaizone per quanto riguarda il programma di preparazione in vista della finale di Champions League: "Gestione in campionato? Credo che un assaggio sia già arrivato contro il Verona quando Inzaghi ha cambiato 10 giocatori. Con il Torino cominceranno domani la preparazione e si andrà verso diverse rotazioni. Lautaro ha stretto i denti nonostante il problema muscolare e da qui alla finale dovrà avere un programma di pieno recupero. Anche Thuram verrà gestito. Tutto questo senza nulla togliere al campionato perchè il gruppo vuole provare a vincere e c'è entusiasmo. Il pensiero però è la finale e la storia è a un passo".