L'Inter punta ancora sulla continuità tecnica: rinnovo per 5° e 6° anno a Inzaghi

Era dai tempi di Herrera che l'Inter non dominava così in Champions League: seconda finale in tre anni per i nerazzurri dopo quella di Istanbul persa poi di misura contro il Manchester City a causa del gol del Pallone d'Oro Rodri. Il 31 maggio, tra le mura dell'Allianz Arena di Monaco, l'avversario di Lautaro Martinez e compagni sarà il Paris Saint-Germain di Luis Enrique per un'altra notte tutta da vivere.

Inzaghi ha zittito le critiche

L'artefice di questa impresa, quello principale, è senza dubbio mister Simone Inzaghi, sul quale spesso sono piovute critiche (soprattutto nell'ultimo mese dopo la sconfitta con il Milan in Coppa Italia e quelle in campionato che hanno consegnato il primo posto al Napoli dell'ex Conte), ma il cui cammino - almeno in Europa - è senza dubbio da applausi.

Già pronto il rinnovo

Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, Inzaghi è il segreto di questa Inter e la dirigenza nerazzurra ripartirà ovviamente dal tecnico piacentino per la prossima stagione con tanto di rinnovo di contratto che arriverà dopo la finale di Champions e prima del Mondiale per Club. Prolungamento del contratto fino al 2027, adeguamento dell'ingaggio e bonus relativi ai risultati raggiunti: in casa Beneamata sembra ormai già tutto deciso.