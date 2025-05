Inter, ora spazio alle seconde linee: Lautaro e altri big riposano col Torino e non solo

vedi letture

Dopo l'impresa in Champions contro il Barcellona, l'Inter si prepara a gestire le energie in vista della finale di Monaco. Domenica contro il Torino spazio a diverse seconde linee: Simone Inzaghi, come riportato dal Corriere dello Sport, darà riposo ai protagonisti del trionfo europeo.

Lautaro Martinez, simbolo e capitano nerazzurro, ha stretto i denti per esserci contro i blaugrana, segnando e trascinando la squadra. Ma ora dovrà recuperare: la coscia sinistra va gestita e non sarà rischiato. L’argentino potrebbe giocare solo spezzoni nelle ultime gare, in vista dell’ultimo atto europeo.

Turno di riposo anche per altri elementi chiave come Thuram, Dumfries, Acerbi e Pavard, tutti reduci da acciacchi o sforzi intensi. Contro il Toro, come già avvenuto col Verona, si rivedrà quindi una sorta di “Inter B”, con l’obiettivo di conquistare comunque tre punti preziosi per tenere vive le speranze scudetto.