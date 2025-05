PSG-Inter decisiva anche per il Pallone d'Oro: Lautaro sfida un italiano e un francese

Con la finale di Champions League che si è disegnata e che vedrà Inter e PSG fronteggiarsi nella finale di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio, si può iniziare a parlare con maggiore cognizione di causa del prossimo vincitore del Pallone d'Oro. Con la super sfida dell'Allianz Arena che potrebbe spostare in modo decisivo giudizi e gerarchie.

Partiamo da un presupposto: buona parte dei big, tecnici oltreché mediatici, sono stati o si sono eliminati nel percorso europeo fin troppo presto: Haaland, Vinicius e Mbappé, Momo Salah nonostante un'altra straordinaria stagione in Inghilterra col Liverpool, Harry Kane. E ora anche Lewandowski, Lamine Yamal e Raphinha nonostante la meravigliosa Champions League giocata da protagonista.

E così la lista, partendo sempre dalla Champions League come fattore dirimente in una stagione in cui non ci saranno né Europeo né Mondiale, si riduce parecchio, con alcuni super favoriti: Lautaro Martinez è senza dubbio alcuno fra questi. Decisivo col Bayern Monaco ai quarti, decisivo in semifinale con Barcellona, lo sarà anche in finale? Ad oggi sono 22 gol e 7 assist i suoi numeri stagionali. Di fronte, in Baviera, si troverà quello che è l'altro grande favorito di quest'anno: Gigio Donnarumma, con le sue parate degli ultimi mesi, ha trascinato gli uomini di Luis Enrique a un passo dalla gloria. Probabile che chi fra i due vincerà il duello, diretto e di squadra, alla fine possa trionfare anche per il Pallone d'Oro. Con un outsider che si chiama Ousmane Dembele: assente ieri nel ritorno con l'Arsenal dopo la rete dell'andata, il francese ha messo insieme numeri straordinari in stagione: 33 gol e 13 assist, in attesa dell'ultimo epilogo continentale che potrebbe farlo scattare verso il più ambito dei trofei individuali.