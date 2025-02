Pressione sull’Inter, Conte sorride: “Parlate del nulla, loro abituati a vincere!”

Questi punti di vantaggio mettono più pressione a lei o all'Inter per recuperarli? E’ stata questa una delle domande poste ad Antonio Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Udinese. Di seguito la risposta del tecnico azzurro: "Noi in questo percorso siamo stati la squadra più in testa in classifica, non dico che ci fai l'abitudine, ma abbiamo un po' di esperienza in quelle posizioni, ma l'Inter... parliamo di una squadra che non scopro io, ha vinto lo Scudetto, finale Champions, quest'anno in carrozza avanti in Champions, hanno ambizione di andare fino in fondo.

Sarebbe un insulto dire qualcosa sulla sottovalutazione, sono una signora squadra, un club storico abituato a vincere, parliamo del nulla. Non pensiamo agli altri, concentriamoci su di noi, con i paraocchi nel nostro percorso".