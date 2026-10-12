Questione rinnovi, Corbo critico: "Napoli medaglia d'oro dell'attendismo"
Antonio Corbo, nel suo editoriale sulle colonne de La Repubblica, si sofferma sulla gestione contrattuale del Napoli, richiamando due casi del recente passato: "Sui rinnovi il Napoli è medaglia d'oro dell'attendismo: Kvaratskhelia più dello scapricciato Osimhen è stato una beffa per chi amministra". Un riferimento diretto alle vicende che hanno coinvolto Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, utilizzate dal giornalista per mettere in guardia il club in vista delle prossime scadenze.
Corbo: "Manca almeno un mediano solido"
L'altra necessità individuata riguarda il centrocampo e il prossimo mercato. Corbo scrive: "Urgente chiedere a Manna di scegliere un rattoppo a centrocampo". Il giornalista entra poi nel dettaglio della lacuna che, a suo giudizio, dovrebbe essere colmata dalla società: "Manca almeno un mediano solido da alternare all'enigmatico Anguissa, anche lui rischia di liberarsi". Un tema che coinvolge dunque anche il futuro di Frank Anguissa e che potrebbe spingere Giovanni Manna a intervenire per ampliare le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri.
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