"Rabbrividisco su una frase di ADL", furia Chiariello contro IannicellIi: "Dici fesserie grosse!"

Botta e risposta dai toni accesi in diretta tv dopo Napoli-Milan. Nel corso di Campania Sport, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato le parole di De Laurentiis di ieri mattina sul tema stadio ma soprattutto sul tema centro sportivo: "Sono molto critico con De Laurentiis che rilascia dichiarazioni che non hanno credibilità. Sullo stadio fino a poco fa ha detto che l'avrebbe costruito altrove. Ora dice che vuole mettere i soldi per il Maradona. Io rabbrividisco quando si parla di terzo anello, ma quale ingegnere autorizzerebbe la riapertura di quel settore soprattutto ora col bradisismo? Questo non fa bene al Napoli e alla credibilità di De Laurentiis".

Umberto Chiariello replica: "Questo è stato il discorso più sbagliato che tu abbia mai fatto. L'hai fatta fuori dal vaso e non ne hai azzeccata una manco per sbaglio. Si vede che non hai seguito bene la vicenda. Hai detto fesserie grosse".

Iannicelli non ci sta: "Umberto non funziona che tu hai un'idea diversa e gli altri sbagliano".

Chiariello aggiunge e motiva la sua reazione: "No, stai sbagliando, hai detto cose che non stanno né in cielo né in terra. Del terzo anello ha parlato l'ingegnere Cosenza. C'è un'idea del comune di evitare che il Napoli possa perdere soldi nell'eventuale rifacimento del Maradona. De Laurentiis ha anche detto che sì, può metterci i soldi, ma non è convinto di rifare lo stadio perché mancano gli spazi per i parcheggi, non può fare il centro commerciale e lo stadio è vetusto essendo del '59".