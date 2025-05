Rambaudi: “Stupito dalle difficoltà con Genoa e Parma! Ora il match point col Cagliari”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Il fatto che il Napoli abbia steccato due partite consecutive mi sorprende. Potevo pensare a delle difficoltà in casa dei gialloblù, che hanno battuto Juve e Lazio, pareggiato con l’Inter e in generale sono difficili da affrontare, però le difficoltà in due partite di seguito con Genoa e Parma, che potevano essere due match point importanti per lo Scudetto, mi sorprendono. È chiaro che un’analisi va fatta, ma ora c’è il meritato match-point con il Cagliari. Un qualcosa che il Napoli ha voluto e costruito. Meriti? Il primo in assoluto di Conte, che ha dato la sua impronta e grazie al quale tutti sanno cosa devono fare in campo. La seconda nota di merito va ai calciatori. Poi c’è il pubblico, venerdì sera con la spinta dei tifosi si partirà già dall’1-0.

Squadra troppo operaia? Mi stupisco di chi si stupisce di questo aspetto, che rappresenta l’ABC e la grande fortuna della carriera di Antonio Conte: organizzazione, lavoro fisico e sudare sette camicie per guadagnarsi un posto. Poi è chiaro che nel contesto azzurro ci sono dei calciatori di livello.

Napoli-Cagliari? Prima di entrare in campo, il pubblico sarà già condizionante. Le differenze di motivazione sono talmente ampie che la squadra avrà il sangue agli occhi, inoltre Conte preparerà bene il match per vincere in qualsiasi maniera e con le qualità che ha il Napoli. Gli azzurri, ricordiamolo, sono primi in classifica mentre i sardi si sono salvati alla penultima giornata. Questa è la differenza che c’è tra le due formazioni e la si vedrà sul campo.

Como-Inter? Si parla tanto delle prestazioni del Napoli, ma ho visto il secondo tempo dell’Inter con la Lazio e i nerazzurri hanno fatto male anche a livello fisico come in altre partite. Il Como se la gioca alla grande, perché è una squadra brillante”.