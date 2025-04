Ranocchia: "Inter preoccupante, l'ho vista davvero stanca"

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Mediaset, in diretta tv, la sconfitta dei nerazzurri per 3-0 nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan: "Una sconfitta che non aiuterà la squadra. Quello che mi preoccupa un po' di più è lo stato di forma fisica: ho visto un'Inter veramente stanca questa sera, provata dalle partite con il Bologna, con il Bayern. Sicuramente tutto questo ha inciso, adesso i ragazzi e il mister dovranno essere molto bravi a recuperare le energie perchè ci si gioca ancora due trofei".

