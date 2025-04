Rastelli esalta Lukaku: "Ricordate errori sotto porta? Ottimi 12 gol per le chance che ha..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto mister Massimo Rastelli: “Meglio che l’Inter sia andata avanti, che abbia altre gare, dovesse eventualmente lasciare qualche punticino per strada. Deve essere bravo il Napoli poi ad approfittarne, serve un filotto di vittorie. Rafa Marin? L’ho visto giocare poco anch’io, se Antonio l’ha utilizzato poco si vedere che il ragazzo è ancora in ritardo nell’apprendere i principi impartiti dall’allenatore“.

“Questa per lui quindi può essere la grande occasione, molto dipende dai giocatori, sta a loro mettere in difficoltà gli allenatori. Essendo allenatore, conoscendo certe dinamiche, so che non ho le informazioni di chi lavora con la squadra, insistendo su certi giocatori, dando poco spazio ad altri, avrà i suoi motivi per farlo. Le scelte che fa è giusto che siano rispettate“.

“Lukaku? Vedendolo giocare, col passare delle giornate, mi sono reso conto come abbia capito cosa sia utile per la squadra alla luce di cosa riesce a fare lui in campo. Non ha più lo strapotere per tirarsi dietro 2 difensori verso la porta, gli anni passano per tutti. Sta migliorando ciò che il suo corpo oggi gli permette di fare. Per quanto riguarda i gol segnati, non sono pochi, anzi per le occasioni che ha avuto sono ottimi numeri, sinceramente non ricordo errori, questo vuol dire che l’annata di Lukaku è super“.