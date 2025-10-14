Reina fa il nome del suo ex allenatore al Napoli: "Mi identifico in lui come modello"

Pepe Reina si è raccontato nella sua intervista rilasciata a Spagna Culturae Scienza.it, nella quale ha parlato di tutte le sue esperienze vissute in Italia, tra cui quella a Napoli. Ha parlato anche di futuro, ambizioni, sogni e modelli da seguire, a cui ispirarsi.

A chi si ispira nel ruolo di allenatore, dato che ora guida l'U19 del Villarreal?

"Mi considero un privilegiato ad aver avuto l'opportunità di lavorare con alcuni dei migliori allenatori della storia del calcio. Tuttavia, mi identifico profondamente con la filosofia di Maurizio Sarri e mi piacerebbe avvicinarmi al suo stile di gioco e al suo modo di gestire lo spogliatoio".