Amoroso: "Scudetto? Inter e Napoli in pole, la Roma ha raccolto più di quello che doveva"

vedi letture

L'ex centrocampista di Fiorentina e Bologna Christian Amoroso nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb ha parlato anche della lotta Scudetto e della Nazionale, impegnata stasera contro Israele.

Nella lotta Scudetto chi vede avanti? La Roma può restare lì?

"In primis Inter e Napoli. La Roma non lo so, vedendo le partite non mi sembra assomigli tanto all'Atalanta di Gasperini. Ha raccolto anche di più di quello che doveva, vediamo se nelle prossime partite la squadra comincerà a prendere l'impronta dell'allenatore".

Preoccupato dallo spauracchio-spareggi per l'Italia?

"Non abbiamo scelta: dobbiamo dare il massimo e poi pensare eventualmente agli spareggi. Se ci arrivi con 4-5 vittorie sicuramente te la vai a giocare. In partite secche è sempre complicato, ma ora la Nazionale ha lo spirito giusto. I ragazzi mi sembra vadano in Nazionale molto volentieri, non lo vedevo con Spalletti. Per questo penso abbiamo il potenziale per andare ai Mondiali".

Là davanti si sono rinforzate un po' tutte: il Bologna cosa può sperare di fare quest'anno?

"Il Bologna ha una buona base e un grande allenatore. Sono convinto stia facendo bene anche se potrà fare meglio. Con il prosieguo del campionato vedremo a che punto potrà arrivare dal punto di vista qualitativo. Credo possa provare ad andare in Europa, anche se certo non in Champions League. E credo che possa andare più che bene ad una società in crescita esponenziale come il Bologna".