Napoli-Como, da oggi biglietti in vendita: info e dettagli
A partire dalle ore 12:00 di oggi sono in vendita i biglietti per Napoli vs Como, match che si disputerà sabato 1 Novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti per Napoli vs Como si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. I prezzi:
CURVE INFERIORI 30,00 €35,00 €
CURVE SUPERIORI 45,00 €50,00 €
DISTINTI INFERIORI 60,00 €70,00 €
DISTINTI SUPERIORI 80,00 €90,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 €100,00 €
TRIBUNA NISIDA 95,00 €105,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 120,00 €135,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 €150,00 €
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
