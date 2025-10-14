Largo Maradona, avv. Pisani chiarisce: "Nessun maxi-sequestro, solo una contravvenzione"

Oggi ci sono stati dei sequestri ai Quartieri Spagnoli, al Largo Maradona, dove è presente in Murales dedicato al Pibe de Oro diventato una vera attrazione turistica. L'avvocato Angelo Pisani, legale di Bostik, ha fatto chiarezza sulla vicenda: "Nessun sequestro di merce a largo Maradona , che tra l’altro è un’area privata , dopo un blitz della polizia municipale nel quartieri spagnoli , che nel caso del murales di Maradona ha riguardato solo una contravvenzione e sequestro del furgoncino ambulante che sarà opposta innanzi alle autorità competenti , ma non il Largo Maradona, la legalità è un nostro obiettivo come la sicurezza e sviluppo del quartiere , ma troviamo triste che anziché valorizzare strade che per anni sono state oggetto di degrado o criminalità e oggi sono illuminate dai residenti ed impegno dei commercianti , le istituzioni non si attivino per favorire tali iniziative.

Al momento infatti il furgoncino di Largo Maradona è dotato di un'autorizzazione ambulante, che dispone lo spostamento ogni 4 ore circa. Ma il mezzo non si pul spostare, per l'enorme flusso di persone, e sospende solo la vendita per rispetto delle regole . Abbiamo però già avviato la pratica per la regolarizzazione, e per trasformare l'area in zona di tipo mercatale. Attendiamo con fiducia le risposte della Camera di Commercio. Vorremmo sostegno dalle istituzioni, e non repressione. Questa zona è diventata fiore all'occhiello di Napoli solo grazie all organizzazione del murales".