Reja rivela: "Non pensavo che il Napoli riuscisse a vincere il campionato"

Edy Reja ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Conte in panchina è una garanzia assoluta, ha fatto un grandissimo campionato e non pensavo che lo vincesse, credevo che ci sarebbe riuscita l'Inter che nel finale stava recuperando punti. Il Napoli ha ampiamente meritato lo scudetto, sono contentissimo perché sono molto legato a questi colori. Conte è garanzia di risultati, ma anche per le scelte di mercato è molto importante il suo giudizio: conosce la squadra, sa dove intervenire e sa quali profili portare.

Ci sono soldi in cassa per le cessioni di Kvaratskhelia ed Osimhen ed è importante non sbagliare, ma sono certo che Conte abbia già le idee chiare in tal senso. Sogno Champions? Difficilissimo vincere la Champions, è un insieme di fattori che devono mettersi insieme ma il Napoli ha qualità per poter competere, se poi arrivano giocatori funzionali al progetto e che possano dare un contributo, si può sperare. De Bruyne porta esperienza, qualità, mentalità come Modric: giocatori importanti; hanno vinto campionati e Champions e portano mentalità vincenti.

Possono essere determinanti in qualsiasi momento, magari non faranno tutte le partite ma possono decidere i campionati.

Per quanto riguarda l’Atalanta è difficile sostituire Gasperini che ha fatto la storia, il più vicino può essere Juric che è allievo proprio Gasperini, anche Palladino mi piace moltissimo, ha dimostrato di avere doti importanti ma Juric si avvicina di più a Gasperini”.