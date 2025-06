Per quale squadra tifa Ciro? Mertens: "Risposta ovvia, quei pantaloncini non li toglie mai..."

Per quale squadra fa il tifo il piccolo Ciro Romeo Mertens? Risponde Dries, intervenuto a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Maschio Angioino: “Che squadra tifa? Risposta ovvia... c’è affetto anche per il Galatasaray, ma quel pantaloncino del Napoli non se lo toglie mai”.

Mertens ha poi sorriso anche sul suo rapporto con il dialetto: “Cerco di non dire troppe parolacce… ma ‘bella ’mbriana’ è la parola più bella in assoluto”.