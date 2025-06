P. Cannavaro fa una sorpresa a Mertens: "Ci tenevo a esserci! Scudetto? Più bello dell'altro"

Paolo Cannavaro è stato ospite alla cerimonia della cittadinanza onoraria di Dries Mertens e ha lasciato qualche dichiarazione subito dopo: Dries diventa un cittadino di Napoli a tutti gli effetti cosa ne pensi? “Sono venuto a sorpresa, ci tenevo ad esserci, ma non come ex compagno di squadra ma tifoso. Giornata fantastica è meritatissima la sua cittadinanza onoraria.

Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto, cosa ha provato? Ho provato quello che hanno provato tutti poi vincerlo alla fine è stato qualcosa di ancor più bello rispetto al solito, una gioia per tutti. Novità per il tuo futuro da allenatore? Qualche trattativa in corso c’è ma sapete bene che sia in Serie B che in Lega Pro le cose devono un’attimo stabilizzarsi per poi far uscire fuori ciò che sto coltivando”.