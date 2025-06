Sky, De Grandis: "A oggi non vedo alternative al Napoli per lo Scudetto"

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista Sky Sport, a margine della cerimonia per il calendario della Serie A ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente satellitare: "Il Napoli ha la stesa squadra e lo stesso allenatore, in più arriva De Bruyne. E poi farà il ritiro al momento giusto, fatto bene, senza la distrazione del Mondiale per Club.

Chi invece fa il Mondiale per Club ha tanto lavoro da fare, anche perché si cambia allenatore, specie l'Inter mentre la Juventus conferma Tudor ma comunque ha tanto lavoro da fare. In questo momento se devo pensare alle alternative al Napoli dico vediamo la Roma di Gasperini, anche l'Atalanta che garanzie ha con Juric al posto di Gasperini?".