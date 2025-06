Chiariello su Inter-Chivu: “Perfetto per il fondo! Oaktree ora vuole solo giovani..."

Intervenendo a Buongiorno Napoli su Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche dell'approdo di Christian Chivu all'Inter al posto di Simone Inzaghi dopo diversi rifiuti e non poche difficoltà per il club nerazzurro: "Chivu all’Inter era un film già visto. Ero convitno che Fabregas non si sarebbe liberato dal Como, di cui è anche azionista. E’ una soluzione azzardata, ma è nel solco dell’impostazione tattica di Inzaghi, ha mostrato personalità a Parma seppur in poche partite. Quindi azzardata, ma non stupida.

L’Inter è rimasta col cerino in mano, come la Juve, ma Chivu è perfetto per Oaktree che ha detto a Marotta ‘avete finito di pazziare’, basta con stipendi faraonici e parametri zero come Zielinski e Taremi che gonfiano i bilanci, ma è il momento di lavorare come il Napoli, è il Napoli il riferimento. L’Inter dovrà fare anche del sano player trading e Chivu viene dalle giovanili, ha allenato i giovani dell’Inter che sono fortissime ed ha cresciuto i gioiellini di Castellammare, i 3 fratelli Esposito. C’è bisogno di prendere Asslani o Zielinski avviato al tramonto?”.