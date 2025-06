Krol sicuro: "Beukema è un giocatore forte. Buongiorno? Peccato per gli infortuni"

L'ex Napoli Ruud Krol ha rilasciato delle dichiarzioni a Radio Kiss Kiss: “Beukema giocatore molto forte. Buongiorno un buon difensore centrale, peccato per gli infortuni di questa stagione ma ha dimostrato anche a Napoli il suo valore. Con Rrahmani saprà fare bene anche in Champions League. Per me il Napoli ha meritato questo scudetto, anche se l’Inter ha fatto molte più partite. Napoli con Conte ha fatto sicuramente molto bene, ha rinforzato la squadra con la sua grinta e la sua capacità. Conte ha fatto un capolavoro”.