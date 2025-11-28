Renica: "Lang e Neres nuova speranza, anche Politano beneficerà del nuovo assetto"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica: “I tanti infortuni con tempi lunghi inficiano un po’ la rosa lunga, infatti la coperta rischia di diventare corta. Un problema che con una rosa così profonda non dovrebbe esserci. La Roma? È una realtà già dallo scorso campionato. Nel girone di ritorno dello scorso campionato ha fatto meglio di Inter e Napoli. Lo stop di Anguissa è stata una mazzata, adesso Lang e Neres rappresentano la nuova speranza.

Conte ha dato un assetto tattico nuovo e importante, nel senso che ha funzionato. Abbiamo visto oltre al nuovo modulo i cambi e i volti nuovi. Ricordo un’intervista di Politano in cui disse che era un po’ stanco, e infatti è stato messo in panchina. Resta un giocatore importante e fortissimo e deve riposare. Se lo dice lui stesso significa che è così. Ha fatto bene l’allenatore a venire incontro a queste situazioni con qualche scelta. Senza dare troppi spazi da coprire alle ali si permette loro di stancarsi di meno. Sicuramente anche Politano beneficerà di questo nuovo modulo, facendo meno lavoro di copertura”.