Fedele: "Scudetto? Il Napoli non è favorito, con la Roma l'importante è non perdere"
Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv: “Ho finalmente visto segnali di ripresa, spero in un’identità di vedute tra De Laurentiis e Conte, ci sono forse state discrepanze di informazioni. Contro l’Atalanta nel primo tempo ho visto un grande Napoli, con il Qarabag invece si doveva vincere e si è vinto.
La Roma mi sorprende ma le squadre di Gasp hanno sempre un calo a gennaio, per il Napoli è una sfida importante ma l’importante è non perdere. La lotta scudetto? Non credo che il Napoli sia favorito per il titolo, certo le prossime sfide sono indicative, ci sono quattro squadre che si contenderanno il trofeo, per me l’Inter resta sempre la squadra più forte”.
