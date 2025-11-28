Alvino: “Napoli blocco unico! Sta onorando lo scudetto, difendendolo dagli anti-Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ con il suo editoriale: "Un weekend interamente colorato d'azzurro, il colore della passione. Perché? Perché davanti a noi c'è Roma-Napoli, domenica, Stadio Olimpico, ore 20.45 ed è una sfida al vertice. Sfida al vertice significa che al momento la Roma è meritatamente prima in classifica e il Napoli insegue a due punti. Con una considerazione importante da fare, il Napoli è momentaneamente secondo, potrebbe ritrovarsi addirittura primo domenica sera o addirittura quinto, anche questo va detto. Ma il Napoli sta facendo cose veramente fuori dall'ordinaria amministrazione. Quando sento dire: ‘Campagne acquisti del Napoli certamente superiori a quella della Roma e a tantissime altre squadre’, ‘Il Napoli ha il miglior centrocampo d'Italia’, ‘Il Napoli qua e il Napoli là’, sono tutte dichiarazioni e considerazioni che contengono mezze verità. Perché se è vero come è vero che il Napoli ha speso tantissimo, se è vero come è vero che il Napoli ha rosa completa, ha il miglior centrocampo della Serie A o sicuramente uno dei migliori, è pur vero che il bravissimo Antonio Conte non ha mai avuto a disposizione l'intera rosa. Non ha mai avuto a disposizione questo fantasmagorico miglior centrocampo d'Italia, se non per pochissime settimane, dove il Napoli vinceva e convinceva, Firenze docet, non lo dimentichiamo.

E quindi quello che sta facendo il Napoli ha il sapore della straordinarietà, ha il sapore di chi veramente sta onorando lo scudetto conquistato a maggio scorso. Perché il Napoli lo sta difendendo facendo di necessità virtù, il Napoli lo sta difendendo dagli attacchi mediatici continui, il Napoli lo sta difendendo dai numerosissimi anti-Napoli, i disinformatori in servizio permanente effettivo, presenti a tutte le latitudini. Non pensate che stiano solo lì al Nord, vivacchiano anche alle nostre latitudini. Disinformatori in servizio permanente effettivo, e avrebbe detto il mitico Siani, ‘l’aggia trattat’, chiamandoli disinformatori. Eppure il Napoli è lì e va a sfidare domenica sera la Roma attualmente prima in classifica, la va a sfidare facendo ancora di necessità virtù. Ma questo Napoli è una squadra di uomini veri, questo Napoli è un blocco unico che vuole continuare a regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Vuole continuare a dare fastidio e poco se ne importa questo granitico Napoli del chiacchiericcio esterno, di chi cerca di destabilizzare ora con le critiche a Conte, poi con le critiche a De Laurentiis, poi tirando fuori notizie e non notizie. Perché poi anche questo va detto, continuamente vengono fuori notizie che non hanno un fondo di verità. Eppure il Napoli va avanti, perché ripeto il Napoli è un blocco unico, il Napoli sa quello che vuole, sa come andarselo a prendere. E allora prima di suonare il De Profundis al pianoforte, prima di organizzare le esequie, beh vi do un consiglio: state molto tranquilli, perché la polvere la mangerete voi, becchini, o pardon, commentatori da strapazzo!”.