Richarlison: "Cosa farò dopo il ritiro? Comprerò un'isola e ci vivrò con un gruppo di donne"

Richarlison è una delle stelle del Brasile, grande favorito per la vittoria del Mondiali. A pochi giorni dall'esordio - giovedì alle 19 contro la Serbia -, l'attaccante del Tottenham ha fatto discutere per una risposta data in un'intervista rilasciata alla giornalista Isa Pagliari, che gli ha chiesto se ha mai pensato a cosa farà dopo il ritiro: "Non credo di averci mai pensato. Non lo so, comprerò un'isola e starò lì da solo con un gruppo di donne". Una dichiarazione diventata virale in pochissimo tempo.