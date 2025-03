Rigore Dumfries, Trevisani e Sabatini in disaccordo con Cesari: “Braccio non attaccato, gli altri difensori sono cretini allora?”

vedi letture

Negli studi Mediaset, durante la trasmissione 'Pressing', si discute degli episodi arbitrali di Napoli-Inter, in particolar modo del mani in area di Dumfries non ravvisato da Doveri. L'ex arbitro Graziano Cesari si accoda alla spiegazione dell’Aia: “Il braccio di Dumfries è largo, ma per essere rigore deve aumentare il volume del corpo oppure se mani e braccia sono sopra le spalle. C’è questa condizione? No. La mano è nel volume. Se non prendeva la mano prendeva il costato”.

Ma lo studio, ad eccezione di Biasin, ha dei dubbi. A cominciare da Ivan Zazzaroni: “Quindi se metto le mani davanti al corpo non è mai rigore? Ma scherziamo?”. Pronta la replica di Cesari: “E’ come l’indicazione sulla punizione, puoi mettere il braccio davanti al corpo altrimenti se alzi è rigore.

In disaccordo anche Sandro Sabatini: “Quando si dice la figura del corpo, ma un conto è quando le mani sono attaccate al corpo e discutiamo, ma se il braccio lo allargo il rimbalzo non è quello normale…”.

E pure lo stesso Riccardo Trevisani: “I difensori perché si oppongono tutti con le braccia attaccate al corpo? Sono tutti cretini? Solo Dumfries può andare così col braccio aperto? Sì, prendeva il corpo, ma non è in posizione corretta e gli sconsiglierei di andare in giro a far vedere l’orologio!”