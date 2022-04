Roma, Carles Perez: "Contro Napoli e Inter due match chiave per il quarto posto"

A poche ore dal match di Conference League contro il Bodo/Glimt, l’attaccante della Roma Carles Perez ha rilasciato un' intervista al quotidiano spagnolo AS.

Vi aspettano Napoli e Inter in campionato.

“Sono due match chiave per vedere se riusciremo a raggiungere la Juventus per il quarto posto. Nelle ultime 10 partite siamo quelli che hanno totalizzato più punti, vogliamo continuare così”.

Cosa vi mancava a inizio stagione?

“Serviva un periodo di adattamento con il nuovo tecnico, adesso capiamo meglio ciò che vuole, i giocatori si conoscono meglio e si vede”.