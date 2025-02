Roma, Ranieri: "Nel calcio tutto può andare male e poi bene, vedi il Napoli..."

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Roma torna in campo domenica alle 12.30 al Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa.

Non è che alcuni giocatori, talvolta, pensano di essere guariti e quindi fanno un tipo di partita che non è nelle corde di una Roma ancora malaticcia?

"Il Napoli l'anno scorso, il Napoli quest'anno. Ci sta nello sport un anno che va benissimo, un anno che va male. Quando il Milan ha fatto i cambi, sono entrati i titolari. teniamoci stretta questa Roma, amiamola, non con le parole, ma con i fatti. Quando ero ragazzo, andavo in Sud e si diceva che la Roma non si discute, si ama. Ora siamo al 70% la Roma si discute, il 30% si ama. Ora si va a Venezia, per voi è una gara facile, andate a vedere le ultime 9 gare del Venezia, le gare perse e pareggiate sempre per un gol di scarto. 2-2 con la Juve, 1-0 con l'Inter e stavano per pareggiare al 93', 3-2 a Udine. Dobbiamo andare lì e lottare dall'inizio alla fine, hanno il campo più piccolo della Serie A, sarà la gara più corte delle altre statistiche alla mano. Col Napoli abbiamo giocato 57 minuti, loro nelle ultime 47 minuti. Voglio vedere lì la Roma, lo dico prima. Non ero preoccupato dell'Eintracht, del Napoli, del Milan, sono preoccupato di questa. Poi si può perdere, ma c'è modo e modo".