Podcast Romondini consiglia la Roma: “Gli allenatori ideali sono Allegri o Conte"

vedi letture

L'ex calciatore Fabrizio Romondini ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, vicino Tare: da chi deve ripartire il nuovo ds?

"Tare è l'uomo giusto, per questo momento storico del Milan. E' un direttore che sa lavorare nelle difficoltà. Non è una squadra da smantellare, darei via uno come Leao, che non ha dimostrato di essere un campione. Il Milan deve prendere un allenatore forte, che sa costruire e vincere, come Allegri. Altrimenti dovresti prendere chi ti ha battuto in Coppa Italiano. Italiano sa fare l'allenatore e tira fuori il 100% dai suoi".

Roma-Klopp, tutto smentito. Ma sarebbe una squadra per lui?

"Sicuramente è lontana da Klopp questa squadra. Ma in questo momento non vedo una squadra vicina a un allenatore specifico se non Ranieri. Ha dimostrato di essere squadra solo con un allenatore, questo va detto e capirlo per prendere il prossimo allenatore. I più vicini sono Conte e Allegri, due allenatori che sanno prendere il meglio da un allenatore uscente che vuole il bene della Roma e non creerà problemi di protagonismo".

Perchè l'Inter sta perdendo lo Scudetto?

"Non ce n'è uno specifico. Forse solo la stanchezza e gli infortuni avuti negli ultimi tre mesi".