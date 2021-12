Rrahmani in mixed: "Mai preso un un gol come quello di Cutrone. Ora col Milan proviamo a vincere"

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, è intervenuto dal Maradona in zona mista: "Non siamo in difficoltà, perché da tutto quello che accade facciamo il nostro gioco e giochiamo sempre uguale, provando a vince le partite nel nostro modo. Se continuiamo a lavorare credo che non accadrà più come stasera".

Ora testa al Milan? "Si è un’altra partita difficile come questa di oggi, abbiamo una settimana per prepararla e andare lì per provare a vincere".

Il pubblico vi ha applaudito fino alla fine, cosa vuoi dire ai tifosi? “Questi sono migliori tifosi, perché sono quelli veri che sono con la loro squadra fino alle fine, quindi bravi a tutti”.

Tante partite ravvicinate, quanto siete stressati? "E’ normale, accade anche alle altre squadre. Non è una ragione per i risultati che vogliamo fare. Dobbiamo dimenticare tutta la stanchezza, fare il nostro gioco e cercare di vincere".

Periodo sfortunato? “Non è un buon momento, accadono partite così che puoi perdere. E’ successo anche giovedì con il Leicester di prendere due gol simili a questo di stasera e non puoi farci niente. Forse è solo una piccola sfortuna che dobbiamo passare tutti insieme”.

Mai visto un gol come quello di Cutrone? “No, non mi è mai successo nella mia carriera, come detto gli ultimi tre gol li abbiamo presi tutti così”.