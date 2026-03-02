Sabatini: "Finalmente si è rivisto Lukaku! In 20 minuti si è capito il suo ruolo"

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso di Tutti Convocati, ha commentato la prestazione del Napoli contro l'Hellas Verona, soffermandosi sul ritorno al gol di Romelu Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni: "Con il Verona il Napoli è stato abbastanza deludente, devo essere sincero. Vanno sempre confrontate le partite con il valore della squadra avversaria e il Verona è di fatto l'ultima in classifica insieme al Pisa, abbastanza staccata anche se non rassegnata. E il Napoli non ha creato molto. Poi nei 20 minuti in cui c'è stato Lukaku in campo, dopo due mesi in cui faceva: cinque minuti, un minuto, zero minuti, e non si capiva il ruolo che avesse Lukaku andando in panchina... Ecco, contro il Verona, al di là dell'epica, del romanticismo, delle lacrime, per 20 minuti si è rivisto un giocatore che prima non si era visto".

Sul suo canale YouTube, Sabatini ha aggiunto: "Il gol di Lukaku è fondamentale per la classifica del Napoli che passa a Verona con un 2-1 molto sofferto, che consente però alla squadra di Antonio Conte di mantenere inalterata qualsiasi distanza nella lotta per la Champions League. È molto importante per il giocatore perché ha avuto la possibilità in 20 minuti di mostrarsi nuovamente il Lukaku sulla via del ritorno, dopo una stagione molto sofferta passata praticamente da spettatore a causa dell'infortunio. Ecco, finalmente Lukaku ritornato giocatore e si è visto nei 20 minuti finali della partita di Verona".