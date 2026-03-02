Cds, Salvione non ci sta: "Prestazione bruttisima col Verona, è inaccettabile!"

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuta sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, per parlare dei temi attuali in casa azzurra: "La prestazione contro il Verona è stata bruttissima, ma i tre punti sono stati fondamentali. Il pareggio di Roma-Juventus favorisce il Napoli. La prestazione deve far riflettere, ma offrire questo tipo di prove non è accettabile. Credo che Conte lo sappia. Se da venerdì Napoli avrà di nuovo a disposizione McTominay, Anguissa e De Bruyne, Conte dovrà fare rotazioni. Difficile rinunciare a questi giocatori, perché danno un altro spessore alla squadra. Possiamo dire tutto, ma noi il Napoli non l'abbiamo mai visto a causa degli infortuni. Non c'è stata mai una partita in cui sono stati tutti a disposizione. Devi giocartela con chi ti ha portato avanti la baracca.

Che valore avrebbe puntare al secondo posto? Il Napoli ha tutto per poterci puntare. Sicuramente i rientri aiuteranno Conte e aiuteranno anche il Napoli che ha perso smalto. Dopo la sosta, c'è lo scontro diretto in casa per ambire e superare il Milan. Per lo scontro diretto a Como, a inizio maggio, il Napoli potrebbe essere un'altra squadra. Quelle parole di McTominay diventano simbolo di questa stagione. Anche al completo, il Napoli non avrebbe stracciato il campionato, ma poteva dire la sua in ottica scudetto. CHìhi può mettere più in difficoltà il Napoli? Il Milan non ruba l'occhio, non fa nulla per essere bello. Però è estremamente efficace. Ha perso la settimana scorsa, ma sarà una squadra difficile da battere e da superare. Non è bellissima, ma è efficace. Il Como gioca meglio di tutti, ha qualità e spensieratezza. Voglio vederla contro l'Inter in Coppa Italia. Roma e Juventus, nonostante i risultati, sono in condizione. La Juventus è viva. Ha già motivato la squadra per questo rush finale in vista del quarto posto".