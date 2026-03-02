Del Genio: "Prova molto negativa, è una costante il Napoli che soffre questo tipo di partite"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha parlato di Hellas Verona-Napoli 1-2: "Allora, la prestazione è molto negativa ma ci sono le spiegazioni ovviamente, perché non è la prima volta che il Napoli soffre questo tipo di partite. Per giocare bene ed esaltare le qualità del Napoli - l’intensità, il pressing, la riconquista - c’è bisogno che giochi anche l’altra squadra: il Napoli lì è bravissimo quando l’altra squadra gioca.

Quando l’altra squadra gioca e il Napoli deve fare la partita, non è in possesso ricchissimo di idee e di qualità tecniche straordinarie per scardinare questo tipo di atteggiamenti. Quindi questo tipo di partite il Napoli le soffre, è una costante, e quindi ci sta quel tipo di sofferenza. E ci sta anche il risultato negativo che poi non è arrivato De Bruyne? Sui calci di punizione sia frontali che laterali, sui calci d'angolo, con De Bruyne a pieno regime sono 8-10-15 punti a campionato. Noi i saltatori li abbiamo: con Anguissa, McTominay, Hojlund, i difensori, tu hai 7-8 saltatori che possono andare a fare gol. Era incominciata con il Sassuolo con una punizione che De Bruyne mette sulla testa di Lucca, che pensa bene di non prenderla, però il portiere rimane sorpreso e segna De Bruyne".