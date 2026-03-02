Marcolin: "L'Inter a Verona ha fatto una partita identica al Napoli! Ecco l'errore..."

vedi letture

Scatto Champions League del Napoli che guadagna due punti su Roma e Juventus, ma la prova a Verona non è stata convincente: il commento di Dario Marcolin

L'ex calciatore azzurro e oggi commentatore tv Dario Marcolin, intervenuto a Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha parlato della corsa ai posti Champions League in Serie A: "Fare tabelle è sbagliato, il Napoli con cinque punti di vantaggio non può non andare in Champions. Un altro dato importante è il recupero degli infortunati. Se non vai in Champions è colpa tua! Hellas Verona-Napoli? La cosa positiva è che quando una squadra vince le partite sporche è un buon segnale, vuol dire che comunque caratterialmente ha qualcosa in più.

Fondamentale il recupero di Lukaku per questo finale di campionato, perché fino a quel momento aveva fatto una partita fisica e poi ha fatto quel gol importante. È l'esperienza e la fisicità di un giocatore che può diventare determinante per il Napoli. Il Napoli è partito forte, quando è andato in vantaggio ha voluto gestire il risultato e secondo me è lì l'errore. Nel secondo tempo era da aspettarsi il ritorno del Verona. Io ho commentato Verona-Inter: uguale, identica a questa. Inter in vantaggio nel primo tempo, il pareggio del Verona nel secondo tempo e l'Inter al 95esimo vince. Questo perché andare a giocare a Verona, se non pareggi la fisicità degli avversari, comunque puoi far fatica.

Andare a Hojlund gioca ininterrottamente da 28 partite? Dico una cosa: secondo me noi pensiamo che fa fatica, ma non fa fatica. Vederlo pressare ancora negli ultimi minuti ti fa capire che ha tanto dentro da dare, non c'è una partita in cui non fa i movimenti, ne fa 500 a partita".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.