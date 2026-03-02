Montervino: "Ingiustificabile vedere Gutierrez e Mazzocchi invertiti"

vedi letture

Scatto Champions del Napoli che guadagna due punti su Roma e Juventus, ma la prova a Verona non è stata convincente: il commento di Francesco Montervino

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino: "Sono ottimista, penso che il gol di Lukaku sia il gol Champions, penso che sia il gol che ti fa capire che in qualche modo un pizzico di fortuna serve sempre nel calcio. Il termine finale è stata Roma-Juventus che ha visto il pareggio tra le due squadre e quindi il risultato migliore che poteva capitare al Napoli, secondo me.

Può essere un gol della svolta perché è un gol che ti mette tanto ottimismo e tanta positività, tenendo conto che da adesso in poi realmente tu riavrai nell'organico giocatori che pian piano rientreranno. Io sono più contento per il pareggio tra Roma e Juventus, il Como è comunque a cinque punti. Brutta prestazione? Secondo me non è che mancano le idee di gioco. Ci sono delle cose secondo me ingiustificabili: vedere Gutierrez a destra e Mazzocchi a sinistra... E poi: fino al momento in cui c'è stata la sostituzione di Alisson per Lukaku chi era stato il migliore in campo del Napoli? Hojlund. Perché il miglior giocatore lo togli da lì davanti e lo sposti sull'esterno? Ci poteva essere un altro modo per far giocare Hojlund e Lukaku insieme. Il gol di Lukaku è un ultimo calcio d'angolo al 96esimo ed è un episodio, non è nulla di studiato. Lo era se Mazzocchi da sinistra viene dentro al campo - visto che ha voluto gli esterni a piede invertito e non sul piede forte - la mette dentro e fai gol. Ma quella è una casualità".