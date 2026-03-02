Sky, Bucciantini: "Il Napoli non comunica per privacy? Non rendiamo ridicola una cosa seria"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista di Sky Marco Bucciantini per parlare della comunicazione della SSC Napoli su situazioni come infortuni, convocati e report allenamenti. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli non comunica per la privacy? Anche questo fatto della privacy: non rendiamo ridicola una cosa seria. La privacy per motivi di salute è una cosa seria, ma non nel caso del corpo di un atleta su infortuni muscolari o traumatici.

Non c'è assolutamente mancanza di rispetto, c'è solo informazione per una comunità di centinaia di migliaia di persone che portano soldi. La privacy è la cartella clinica del povero Cristo all'ospedale. Cioè, ora veramente facciamo delle leggi giuste e facciamo parodia. Poi ti chiama l'ufficio stampa del Napoli e dice: 'Che cosa hai detto?', e dimmela te la verità, se me la dici io mi fido. Ci provo (ride, ndr)".

