Sabatini: "Inzaghi ha ottima propaganda, ha usato l'offerta dell'Al Hilal come ricatto"

vedi letture

Botta durissima per l'Inter, che esce a testa bassissima dalla finale di Champions League, dove viene sconfitta per 5-0 dal PSG. E ora il futuro di Simone Inzaghi è in bilico. Ne ha parlato il giornalista Sandro Sabatini sul suo canale YouTube: "Simone Inzaghi è sicuramente un bravo allenatore, anche se alcune narrazioni su di lui sono state suggerite dall'ottima propaganda che c'è su di lui, come il fatto che migliora i giocatori. E' uno che ha vinto e che sa gestire lo spogliatoio, anche se si affida molto ai senatori.

Che fare? A me non è piaciuta la preparazione al rinnovo, con questa possibilità Arabia agitata come se fosse un ricatto. Non mi è piaciuto che fosse portata in pubblico. Dopo la finale di Istanbul si continua convinti con lui, mentre dopo un 5-0 così non so.... Lo spogliatoio dopo una sconfitta così si screpola. Credo che su Inzaghi l'Inter debba fare una riflessione. Simone non questa storia delle offerte non ci ha fatto una bella figura. Uno è libero di andare ad allenare dove vuole, ma io, dirigente o tifoso, se ho un allenatore che ha il dubbio tra l'Inter e l'Arabia, lo considero come un calciatore che va lì a fine carriera. Secondo me, dunque, l'Inter deve riflettere, anche senza avere un'alternativa".