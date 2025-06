Tacchinardi sicuro: "Il Napoli sta per acquistare un giocatore favoloso"

Alessio Tacchinardi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta preparando uno squadrone. De Bruyne darà lustro al Napoli, è un giocatore favoloso, di una qualità, di un’eleganza incredibile ed alzerà il livello anche della nostra Serie A. Ce ne sono pochi come lui, poi sappiamo come Conte troverà il modo di toccare le corde giuste.

Se De Bruyne sta bene fa un calcio diverso da quello che fanno gli altri, sono curioso di capire come Conte lo esalterà. Conte ha avuto la riconoscenza nei confronti di un popolo che l’ha esaltato, l’ho visto nel prepartita di Como-Napoli e non ho idea di quanti tifosi c’erano fuori l’hotel”.