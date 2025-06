L'ex Giubilato: "ADL molto più sereno. Cambiamento strategie di mercato dimostra forza del club"

“Ho festeggiato la vittoria dello scudetto da parte del Napoli a Roma, ho goduto tantissimo per questo successo. Lo scudetto lo sento anche un po' mio, ma questo – ha detto l’ex difensore azzurro Davide Giubilato a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live'- è per merito della gente di Napoli: io vengo spesso lì per motivi di lavoro e tutte le volte ricevo grandi dimostrazioni di affetto e gratitudine per quanto nel nostro piccolo abbiamo fatto all'inizio di un percorso che ha portato il club a diventare uno dei più importanti d'Europa, merito della società che è stata bravissima. Il cambiamento nelle strategie di mercato del Napoli è una dimostrazione di forza del club, che è anche riuscito a trattenere Conte.

Il tecnico non avrebbe problemi a gestire campioni del calibro di De Bruyne, Leao o altri che vengono accostati in queste ore al Napoli e penso che qualsiasi calciatore sarebbe felice di essere allenato da Antonio, che sa dare la giusta importanza a ogni giocatore. Non vedo il problema: più campioni vengono a Napoli, più festeggiamo. Se arrivano determinati acquisti, perché non sognare in grande anche a livello europeo? De Laurentiis quest'anno mi è apparso molto più sereno ed ha trasmesso questa serenità a tutto l'ambiente. Chi è più sereno, vince di più”.