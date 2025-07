Sacchi stronca Napoli e Inter per la Champions: "Non sono pronte, meglio concentrarsi sul campionato"

"Osservando la situazione italiana, mi sento di poter consigliare a Napoli e Inter, che sono i club più attrezzati per il doppio impegno, di concentrarsi soprattutto sul campionato". Così parla Arrigo Sacchi ai microfoni della Gazzetta sulle possibilità di vincere la Champions delle squadre italiane: "A mio avviso non sono ancora pronte per lottare ad armi pari con le big del continente e, volendo farlo, rischierebbero di compromettere la corsa in Serie A, perché le partite internazionali prosciugano muscoli e cervelli dei giocatori, si rischiano infortuni a catena e si andrebbe incontro a inevitabili periodi di flessione.

Per giocare alla grande tre partite alla settimana bisogna avere un gruppo extralarge, con elementi dello stesso livello tecnico e atletico, e con un’esperienza e una capacità di gestione delle risorse che, onestamente, mi pare che Napoli e Inter ancora non abbiano" ha dichiarato l'ex tecnico del Milan e della nazionale.