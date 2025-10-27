Santacroce: "Discussioni inutili, quello è rigore! La rovina è parlare di intensità"

vedi letture

Fabiano Santacroce, ospite sul Canale 16 dagli studi di OttoChannel per la trasmissione ‘Salotto Azzurro’, commenta così il rigore concesso al Napoli contro l’Inter: “Io credo che non ci sia nemmeno troppo da discutere. Quello è calcio di rigore, e lo dico da ex difensore. Il motivo è molto semplice, in area di rigore basta un leggero tocco per far perdere all’attaccante il tempo del tiro.

Non si può giudicare l’entità, anche perché sarebbe davvero difficile trovare un metodo univoco. Io credo che la confusione generata sui calci di rigore nasca proprio da queste considerazioni, per me se un attaccante viene colpito in area di rigore avversaria deve essere assegnato il calcio di rigore” ha spiegato Santacroce.