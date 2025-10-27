Criscitiello: "Meglio un Lautaro che invita Conte nel sottopassaggio che Simeone che non esulta"

"Meglio un Lautaro che invita Conte nel sottopassaggio che Simeone che non esulta". Così scrive nel suo editoriale per Sportitalia Michele Criscitiello, analizzando lo scontro verbale tra l'attaccante dell'Inter ed il tecnico del Napoli durante la sfida del Maradona di sabato: "Intanto ringraziamo Lautaro ed Antonio che ci hanno riportato al calcio di un tempo, dove evitiamo finti baci e abbracci e frase di circostanza.

Conte e Martinez si odiano “calcisticamente parlando”. A Napoli ci hanno riservato uno spettacolo che abbiamo apprezzato fatto di calcio e sincerità. Meglio un Lautaro che invita Conte nel sottopassaggio che Simeone che non esulta per un gol decisivo alla sua ex squadra.